Сильнейшая вспышка за два месяца произошла на Солнце

Астрономы впервые за два месяца зафиксировали на Солнце вспышку, которую квалифицировали как очень сильную. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые считают, что периферийные части облака плазмы, уже видного на космических спутниковых снимках, могут задеть Землю. Это, в свою очередь, может повлиять на запуск корабля НАСА, запланированный на 01:24 2 апреля по московскому времени.

«Насколько серьезными сочтет агентство связанные с событием риски и решит ли принимать их во внимание, мы скоро узнаем», — говорится в сообщении.

Ранее из-за солнечных вспышек разразилась сильная магнитная буря, которая привела к полярному сиянию сразу в нескольких регионах России в ночь на 23 марта.