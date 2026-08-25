Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали резкий скачок в текущем всплеске активности — самую сильную вспышку уровня М7.0 с очевидным выбросом плазмы в космос. Об этом сообщил телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты отметили, что как минимум край плазменного облака затронет Землю. При этом основная часть выброса может пройти в стороне от планеты. По их словам, вспышки, хотя и идут по нарастающей, происходят все еще ниже порога уровня X (высшая категория).

«Возможные геомагнитные последствия удара не должны превысить уровня G3 (сильная буря третьего уровня по пятибалльной шкале). Это может стать самой сильной магнитной бурей за один-два месяца, но не более того», — уточнили в лаборатории.

Специалисты добавили, что пока отсутствуют точные модели и математические прогнозы. Сейчас интереснее другое: произойдет ли новая вспышка на Солнце и пробьет ли она порог уровня X.

Ранее в Лаборатории предупредили, что на Солнце началась серия сильных вспышек, причем возможные прямые удары по Земле.