На Солнце возобновились опасные для Земли вспышки

На Солнце началась серия сильных вспышек, которые могут представлять угрозу для Земли. Быстрый рост активности зафиксировали примерно с полуночи по московскому времени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии XRAS .

Активный центр под номером 4513, который считали исчерпавшим энергию, неожиданно проснулся. Группа пятен находится прямо в центре видимого диска Солнца — оттуда возможны прямые удары по планете.

С начала дня зарегистрировали три вспышки уровня M с баллами от M1.7 до M1.9. За весь август до этого произошло только четыре таких события.

Прямых прогнозов по выбросам плазмы и геомагнитным бурям пока нет. Однако риски оценивают как одни из самых высоких за последние месяцы.

«Наиболее значимым станет сегодняшний день, по которому станет понятно, будет ли всплеск эпизодическим, коротким или пойдет по нарастающей», — добавили в лаборатории.

На прошлой неделе число вспышек на Солнце резко увеличилось за один день.