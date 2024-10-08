Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле утром 8 октября

На Земле началась сильная магнитная буря вопреки ожиданиям ученых. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Рано утром во вторник вопреки прогнозам возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3», — написал он.

Синоптик отметил, что начавшаяся в ночь на 7 октября слабая магнитная буря вновь возобновилась во второй половине понедельника. Магнитосфера Земли временами раскачивалась до уровня средней магнитной бури класса G2.

«Сложно предсказать, как в дальнейшем поведет себя геомагнитное поле. Но предположим, что магнитная буря будет непродолжительной и начнет ослабевать в ближайшие часы, после чего прекратится», — добавил Леус.

Ранее россиянам назвали способ подготовки к геомагнитной буре. Специалисты предупредили, что вспышки на Солнце могут провоцировать агрессию или апатию.