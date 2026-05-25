Ученый Киселев предупредил о рисках таяния ледника Туэйтс

Ученый подчеркнул, что ледник привлекает внимание из-за своих размеров и активной деградации. Специалисты по всему миру тщательно изучают его состояние, пытаясь определить скорость разрушения и возможные последствия.

По словам Киселева, оценить влияние таяния ледника сложно. Основной эффект — повышение уровня Мирового океана из-за поступления большого объема талой воды. Однако есть и другой фактор: «Потепление дает нам как бы с одной стороны таяние ледника, но подъем воды в Мировом океане происходит еще и за счет физических явлений, то есть расширение воды при более высокой температуре. Поэтому верхний слой воды при более высокой температуре тоже приобретает больший объем, и это усугубляет подъем воды в Мировом океане».

Сочетание этих факторов создает угрозу для низинных территорий. Даже небольшое повышение уровня океана может привести к подтоплениям и потере прибрежных земель.

Киселев отметил, что среди российских городов в зоне риска находится Санкт-Петербург, несмотря на наличие дамбы. Окрестности города могут столкнуться с подтоплениями при дальнейшем подъеме уровня моря.

Также ученый назвал среди уязвимых территорий Нидерланды и Венецию — регионы, которые давно считаются наиболее подверженными последствиям глобального потепления и затопления прибрежных зон.