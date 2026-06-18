Sexuality & Culture: интимные практики помогают быстрее засыпать и улучшают качество сна

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что определенные интимные практики перед сном могут влиять на скорость засыпания и качество ночного отдыха. Результаты работы опубликованы в журнале Sexuality & Culture, сообщила «Свободная пресса» .

В исследовании поучаствовали более 300 взрослых добровольцев. Они сравнивали свой сон в те дни, когда уделяли время самоудовлетворению, сексуальным фантазиям или другому интимному взаимодействию с собой, и в те дни, когда не практиковали ничего из этого.

Оказалось, что после таких вечерних ритуалов участники чаще отмечали улучшение качества и продолжительности сна. В среднем они засыпали на девять минут быстрее. Также участники сообщали о лучшем настроении перед сном и после пробуждения.