Северный магнитный полюс дойдет до берегов России через 100 лет

Если северный магнитный полюс продолжит перемещаться такой же скоростью, то он может дойти до берегов России примерно через 100 лет. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Николай Пальшин.

Геофизик уточнил, что точно предсказать движение северного магнитного полюса невозможно.

«Никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии движется примерно в сторону географического полюса», — подчеркнул он.

Ученый не исключил, что в какой-то момент полюс может остановиться. По его словам, магнитное поле вызывают сложные и малоизученные процессы во внутреннем ядре Земли, поэтому дать точный прогноз нельзя.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что из-за магнитных бурь в небе появляется северное сияние. Если буря сильная, то природное явление видят жители средней полосы. При слабых возмущениях сияние происходит только над областями, отметил эксперт.