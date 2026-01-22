Scientific Reports: ученые установили связь между диабетической ретинопатией и «тихими» заболеваниями сердца

У людей с диабетом второго типа повреждения кровеносных сосудов могут сигнализировать о скрытых сердечно-сосудистых нарушениях. Ученым удалось установить связь между диабетической ретинопатией и «тихими» заболеваниями сердца. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на журнал Scientific Reports (Sci Rep).

Диабет второго типа влияет на состояние сосудов по всему организму. Из-за этого у пациентов часто развивается диабетическая ретинопатия, требующая регулярного мониторинга сетчатки глаза. Исследователи выдвинули гипотезу, что изменения в сосудах сетчатки могут быть связаны с нарушениями работы сердца, сообщила «Свободная пресса».

Для проверки этой теории ученые провели обследование 255 пациентов с диабетом второго типа. Им выполнили несколько неинвазивных процедур для визуализации состояния сердца и сравнили результаты с данными фотосъемки сетчатки.

Анализ подтвердил: у пациентов с диабетической ретинопатией чаще выявлялись признаки ишемической болезни сердца и ранних проявлений сердечной недостаточности, даже при отсутствии выраженных симптомов.