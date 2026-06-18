Science Focus: польза овощей и фруктов зависит не от количества съеденного

Британские исследователи из Гарвардской медицинской школы и Университета Рединга заявили, что польза от употребления овощей и фруктов зависит не от количества съеденного, а от содержания конкретных микронутриентов — флаванолов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на BBC Science Focus .

Специалисты проанализировали рацион более 30 тысяч человек. С помощью биомаркеров мочи эксперты отслеживали уровень потребления флаванолов. Они выяснили, что оптимальный уровень потребления этих веществ составляет 400–600 мг в день. Однако исследование показало, что этой нормы достигает менее чем один из пяти участников, включая тех, кто употребляет пять порций овощей и фруктов в сутки.

Профессор Университета Рединга Гюнтер Кунле подчеркнул, что выбор конкретных продуктов важнее, чем просто количество съеденного. По его словам, флаванолы благотворно влияют на функцию сосудов и снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.