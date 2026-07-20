Science Daily: употребление некоторых подсластителей может приводить к ухудшению памяти

Ученые выявил связь между потреблением низкокалорийных и бескалорийных подсластителей и снижением памяти и других когнитивных функций. Особенно ярко эта зависимость проявлялась у людей младше 60 лет и у участников с сахарным диабетом, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

В исследовании участвовали более 12 тысяч государственных служащих из Бразилии, средний возраст которых составлял около 52 лет. Ученые наблюдали за ними в течение восьми лет и изучали потребление семи заменителей сахара: аспартама, сахарина, ацесульфама калия, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы. Эти вещества часто встречаются в составе газированных и энергетических напитков, ароматизированной воды, йогуртов и низкокалорийных десертов.

Участники исследования заполнили анкеты о питании и были разделены на три группы в зависимости от суммарного потребления подсластителей. В группе с минимальным показателем добровольцы получали около 20 мг таких веществ в сутки, а с максимальным — 191 мг.

За время наблюдения участники трижды проходили когнитивные тесты, в ходе которых специалисты оценивали их память, скорость обработки информации, рабочую память и речевую беглость.

Исследователи установили, что в группе с наиболее высоким потреблением подсластителей общее снижение когнитивных показателей происходило на 62% быстрее, чем в группе с минимальным потреблением. Авторы сопоставили эту разницу примерно с 1,6 дополнительного года возрастных изменений. В средней группе снижение происходило на 35% быстрее.

При отдельном анализе связь с ухудшением когнитивных функций обнаружили для аспартама, сахарина, ацесульфама калия, эритрита, сорбита и ксилита. Для тагатозы подобной зависимости ученые не выявили.