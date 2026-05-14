Science Daily: речевые особенности могут указать на риск деменции

Журнал Science Dail сообщил, что манера речи во время обычного разговора может многое рассказать о здоровье мозга. Ученые обнаружили связь между речевыми паттернами, такими как паузы, слова-паразиты и сложности с подбором слов, и исполнительной функцией мозга.

Исполнительные функции мозга включают память, планирование, внимание и гибкое мышление. Исследование стало одним из самых убедительных доказательств связи естественных речевых моделей с ключевыми когнитивными способностями, написали «Известия».

В ходе эксперимента участникам показывали детализированные изображения и просили описать их словами. Параллельно добровольцы прошли стандартные тесты для измерения исполнительных функций. Для анализа аудиозаписей ученые применили искусственный интеллект, который зафиксировал сотни микроскопических особенностей, включая длину и частоту пауз. Эти маркеры точно предсказывали результаты когнитивных тестов даже после корректировки на возраст, пол и уровень образования человека.

Анализ повседневной речи предлагает более простую и незаметную альтернативу стандартному тестированию, которое сложно повторять часто из-за эффекта привыкания.