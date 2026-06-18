Science Daily: потребление пищевых консервантов связали с повышенным риском гипертонии

Ученые обнаружили связь между употреблением некоторых пищевых консервантов и повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Согласно результатам исследования, 99,5% участников употребляли хотя бы один пищевой консервант. У тех, кто потреблял наибольшее количество неантиоксидантных консервантов, риск развития гипертонии оказался на 29% выше, чем у тех, кто употреблял их в минимальных количествах. Риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 16%.

Исследователи изучили 17 наиболее распространенных добавок и обнаружили, что восемь из них связаны с повышенным давлением: сорбат калия (E202), метабисульфит калия (E224), нитрит натрия (E250), аскорбиновая кислота (E300), аскорбат натрия (E301), эриторбат натрия (E316), лимонная кислота (E330) и экстракты розмарина (E392). Аскорбиновая кислота также оказалась связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.