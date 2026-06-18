Science Daily: новый вид паука с маскировкой под паразитический гриб открыли в Амазонии

Ученые открыли новый вид паука, который внешне и поведением имитирует паразитический гриб, поражающий пауков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Новый вид получил название Taczanowskia waska. Его обнаружили в эквадорском коридоре Льянганатес — Сангай, который считается одним из наиболее биологически богатых районов Амазонии. Во время ночного исследования ученые сначала приняли паука за гриб из-за его поразительной маскировки.

Taczanowskia waska внешне напоминает плодовые тела грибов рода Gibellula, паразитирующих на пауках. На брюшке нового вида есть вытянутые выросты, а бледная окраска завершает сходство с грибковыми наростами. Поведение паука также способствует иллюзии: он замирает на нижней стороне листьев, где чаще всего и встречаются грибы Gibellula.