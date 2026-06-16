Science Daily: кратковременное ограничение калорий может уменьшить воспаление при заболеваниях десен

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что кратковременное ограничение калорий может уменьшить воспаление при заболеваниях десен и улучшить состояние полости рта. Это важное дополнение к профессиональной чистке зубов и регулярной гигиене. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily .

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 28 пациентами из клиник Испании в течение шести месяцев. Участники были разделены на две группы: первая придерживалась обычного рациона, а вторая трижды за полгода проходила пятидневный цикл ограничения калорий. В первые два дня диеты пациенты потребляли 1100 калорий, а в последующие три дня — 750 калорий, написали «Известия».

По итогам эксперимента анализ крови и десневой жидкости участников из группы голодания показал значительное снижение уровня С-реактивного белка и других маркеров воспаления.

Профессор из Королевского колледжа Лондона Луиджи Нибали отметил, что голодание снижает окислительный стресс в организме, который является распространенной причиной воспаления. Отказ от высококалорийной пищи и рафинированных углеводов также способствует уменьшению нагрузки на организм.