Science Daily: короткие нагрузки способны значительно снизить риск диабета и деменции

Всего несколько минут интенсивной физической активности в день, такие как бег за автобусом или быстрый подъем по лестнице, могут значительно снизить риск развития восьми серьезных заболеваний, включая деменцию, диабет и болезни сердца. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Ученые проанализировали данные почти 96 тысяч участников, которые носили акселерометры на запястье в течение недели. Приборы фиксировали детальные паттерны движений, включая короткие всплески интенсивной активности.

Люди с высоким уровнем интенсивной активности продемонстрировали снижение риска деменции на 63%, диабета второго типа — на 60%, а также снижение риска смерти на 46%.

По данным экспертов, для достижения эффекта не требуются специальные тренировки. Даже 15–20 минут интенсивной активности в неделю могут быть полезны для здоровья.