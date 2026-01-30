Science Advances: корейские ученые нашли способ контролировать образование жировых клеток

Ученые из Кореи совершили прорыв в понимании механизмов, которые заставляют клетки становиться жировыми. Это открытие может оказать значительное влияние на лечение метаболических заболеваний, таких как ожирение и сахарный диабет второго типа. Об этом сообщил сайт Peterburg2 со ссылкой на Science Advances.

Исследователи из Корейского института передовых технологий обнаружили, что ключевую роль в процессе превращения клеток в жировые играет белок PPARγ. Однако этот процесс можно контролировать с помощью эпигенетического механизма.

В ходе экспериментов на клетках и живых мышах ученые выяснили, что на пути PPARγ встает эпигенетический переключатель, который не меняет ДНК, но влияет на работу генов. Важными игроками в этой истории стали белки YAP и TAZ, входящие в состав сигнального пути Hippo. Они могут блокировать работу генов, активируемых PPARγ, и предотвращать превращение клеток в жировые.

Более того, ученые выяснили, что при отключении сигнального пути Hippo уже сформированные жировые клетки начинают терять свои свойства и вести себя как предшественники, а не как зрелые жировые клетки. Это открытие может стать основой для новых методов борьбы с избыточным весом и метаболическими нарушениями.

По мнению авторов работы, теперь становится понятно, что судьба жировой клетки определяется не только генами, но и сложной системой эпигенетических переключателей. Это дает надежду на создание препаратов, которые смогут точечно вмешиваться в этот процесс и предотвращать накопление лишнего жира. Однако применение этих знаний к человеку — вопрос будущего.