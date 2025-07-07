Самый мощный в этом году выброс протуберанца произошел на Солнце

В понедельник утром, между 03:00 и 07:00 по московскому времени, на Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В космос было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа», — написали в Telegram-канала лаборатории.

Математические модели предсказывают сложные движения протуберанцев. Причина — предварительное скручивание магнитного поля в жгут. Когда протуберанец движется вверх, жгут раскручивается, создавая вихри. Иногда вихри разрывают плазменное волокно на части. Космические телескопы зафиксировали примерно этот процесс.

«В отличие от событий прошлой недели, на этот раз выброс произошел точно напротив Земли на видимой стороне Солнца», — добавили специалисты.

Ранее Солнце выбросило еще один большой протуберанец. За прошлую неделю с созвездия ушло шесть одинаковых по размеру объектов. Последний выброс произошел в сторону северного полюса Солнечной системы.