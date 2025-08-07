Самую сильную за два месяца магнитную бурю ожидают 8 августа

Мощный удар по магнитному полю Земли после солнечной вспышки 5 августа может оказаться сильнее, чем предполагали ученые. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«Начало ухудшения геомагнитной обстановки ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу. Ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за вчерашний день произошло 18 вспышек», — заявили исследователи.

По их данным, это может быть самой сильной бурей за последние два месяца.

При бурях такой силы полярные сияния обычно видны на широтах до 60 градусов, но иногда могут опускаться и до 50 градусов. Точный прогноз по видимости сияний в ночь с 8 на 9 августа составят после начала геомагнитных возмущений, когда определится их мощность.

Ситуация зависит от направления выброса солнечного вещества. Если поток отклоняется от расчетной траектории на три-пять градусов, буря может не задеть Землю. При отклонении в другую сторону воздействие окажется сильнее прогнозируемого, вероятность этого — 5%.

Сначала решили, что облако плазмы после вспышки 5 августа было выброшено в сторону от планеты. Однако повторный расчет показал, что Землю заденет высокоскоростное ядро облака.

Ранее академик Российской академии космонавтики Олег Мухин назвал непонятным и тревожным учащение солнечных вспышек. По его словам, это явление негативно влияет на погоду и на радиационное поле Земли. Человечество должно защитить себя от радиации.