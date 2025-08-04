Ученый Мухин указал на важность защиты от солнечных вспышек

Учащение солнечных вспышек — явление непонятное и тревожное. Как рассказал ИА НСН почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин, ученые до конца не понимают, почему стало фиксироваться больше вспышек на Солнце.

«Трудно сказать, почему вспышек на Солнце стало больше. Когда появляется солнечная активность, это поле достигает Земли, что приводит к повышенной радиации. Конечно, это для человека неприятная составляющая. Эти вспышки всегда влияют и на погоду, и на радиационное поле вокруг Земли. Это приводит к магнитным бурям, которые вызывают головные боли, это влияет на организм человека, на всех зверей», — отметил он.

Собеседник добавил, что человечество должно защищаться от солнечной радиации.

«Прогнозы таковы, что этих вспышек будет только больше, магнитных бурь тоже. Это неблагоприятно для организма человека. Человечеству необходимо искать защиту, защищаться от этих излучений. Когда мы говорим по телефону, навигацию смотрим, это все связано с магнитным полем», — пояснил он.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили, что 2 августа на Солнце зафиксировали 15 вспышек.