Руины у побережья Кадиса. В Испании нашли следы затерянной цивилизации

Руины у побережья Кадиса могут быть стенами Атлантиды. Такое предположение сделал британский археолог Майкл Доннеллан, который вместе с командой восемь лет исследовал дно океана в этом регионе. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Ученые обнаружили длинные линейные структуры, которые образовали большие концентрические круглые стены высотой не менее шести метров. Также они заметили каналы, ведущие к большим прямоугольным руинам.

«Стиль построек не похож ни на римский, ни на венецианский. Расстояние от прибрежной зоны и глубина залегания однозначно говорят о том, что они значительно старше», — подчеркнул Доннеллан.

Повреждения на стенах, по его словам, перекликаются с описаниями затерянной цивилизации в трудах античных историков и философов.

Несмотря на доказательства археолога, теория о том, что руины образовались из-за катастрофы времен позднего Дриаса, считается спорной. За века многие исследователи пытались найти мифический остров и часто выдавали желаемое за действительное.

