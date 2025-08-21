Археологи обнаружили гравюру с двуглазым мифическим существом на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае стартовали крупные археологические исследования около уникальной Киинской писаницы. Подробности сообщил Transsib.info.
Специалисты нашли уникальные наскальные рисунки, предположительно свидетельствующие о влиянии китайской культуры XVI столетия. Главной сенсацией стало обнаружение гравюры с двуглазым фантастическим существом, которое точно совпадает с изображениями, известными по китайским памятникам искусства.
Новые открытия способны изменить понимание взаимодействия древнейших цивилизаций дальневосточного региона, добавил amic.ru.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте