Россия выбрала область на Луне, которую будет изучать с помощью лунохода

Россия выбрала самую перспективную область на Луне для строительства базы, ее изучат с помощью лунохода. Об этом рассказал в рамках программы «100 проектов будущего России» в национальном центре «Россия» заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

«Вот он там будет ездить, исследовать грунт», — привело его слова РИА «Новости».

Всего, по словам Кутового, планируется построить четыре посадочные и две орбитальные лунные станции.

Ранее руководитель ведомства Дмитрий Баканов заявил, что в ближайшее десятилетие Россия планирует создать и вывести на орбиту 300 ракет-носителей и тысячу космических аппаратов.