Российский ученый решил одну из «вечных» проблем математики

Математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для решения задач в области дифференциальных уравнений, которые считались нерешаемыми аналитическим путем более 190 лет. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

В учебном заведении отметили, что выведенная теорема позволяет подойти к процессу решения сложных уравнений по-новому.

Ремизов придумал, как с помощью математических действий превратить сложные уравнения в более простые. Это позволит другим ученым быстрее решать задачи в физике и других областях.

«Представьте, что искомое решение уравнения — большая картина. Рассмотреть ее сразу целиком трудно. Теорема позволяет нарезать процесс на множество простых кадров. Проще говоря, вместо того, чтобы гадать, как выглядит картина, теорема позволяет восстановить облик, быстро прокручивая киноленту создания», — объяснил Ремизов свое достижение.

В перспективе открытие математика ускорит вычисления по применяемым в физике и других областях науки дифференциальным уравнениям, а также поможет ученым быстрее изучать новые функции.

