Российский противоопухолевый препарат прошел первую фазу испытаний

Разработанный в Новосибирске препарат от рака прошел первую фазу клинических исследований. Об этом РИА «Новости» сообщили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ).

«Завершилась первая фаза клинических исследований российского противоопухолевого препарата. Его создали на базе онколитического генно-модифицированного вируса VV-GMCSF-Lact. Испытания подтвердили его безопасность и показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы», — рассказали в ИХБФМ.

Препарат при партнерстве с ООО «Онкостар» разработали специалисты центра «Вектор» и института.

Во время первого этапа ученые оценивали его переносимость и безопасность, а также фармакокинетические параметры. Врачи однократно вводили препарат пациентам, а затем изучали, как их организм отреагирует на многократное введение.

На втором этапе испытаний пациенты с интервалом в одну неделю четырежды получали максимально допустимую дозу. Испытания показали, что препарат безопасен, нетоксичен и вызывает положительный терапевтический эффект.

Ранее ученые ТГУ обнаружили соединения для борьбы с раком в смородине из Магаданской области.