Ученые ТГУ обнаружили соединения для борьбы с раком в смородине из Магаданской области

Обилие лечебных свойств нашли в смородине из Магаданской области. Исследователи из Томского государственного университета изучили четыре вида этой ягоды — печальную, малоцветковую, золотую и дикушу, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
По итогам эксперимента во всех четырех разновидностях кустарника обнаружили акацетин. Его применяют для профилактики роста опухолей. В смородине печальной содержится максимальное число цианидинов, которые влияют на активность головного мозга и доставляют энергию в клетки.
Успехи дальнейших исследований могут привести к тому, что смородина станет новым полифенолов для лекарств, отметил глава передовой инженерной школы «Агробиотек» ТГУ Кирилл Голохваст.
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