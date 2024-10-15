Ученые ТГУ обнаружили соединения для борьбы с раком в смородине из Магаданской области

Обилие лечебных свойств нашли в смородине из Магаданской области. Исследователи из Томского государственного университета изучили четыре вида этой ягоды — печальную, малоцветковую, золотую и дикушу, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По итогам эксперимента во всех четырех разновидностях кустарника обнаружили акацетин. Его применяют для профилактики роста опухолей. В смородине печальной содержится максимальное число цианидинов, которые влияют на активность головного мозга и доставляют энергию в клетки.

Успехи дальнейших исследований могут привести к тому, что смородина станет новым полифенолов для лекарств, отметил глава передовой инженерной школы «Агробиотек» ТГУ Кирилл Голохваст.