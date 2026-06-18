Российский наноспутник «АИСТ-СТ» передал первые снимки Земли

Новый российский радиолокационный наноспутник «АИСТ-СТ» прошел испытания и передал на Землю первые снимки. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета имени Королева.

Аппарат разработали специалисты университета совместно со Специальным технологическим центром в Санкт-Петербурге.

Это первый в мире спутник формата CubeSat, предназначенный для мониторинга Земли. В ходе испытаний он подтвердил заявленные характеристики и работоспособность целевой аппаратуры. Спутник может вести съемку при любой погоде и в любое время суток.

«В ходе испытаний получили изображения территории Суэцкого и Панамского каналов, Японии, а также района Розамонд в США. Съемку вели в маршрутном режиме радиолокационной аппаратуры с разрешением не хуже пяти метров на пиксель», — заявили ученые.

«АИСТ-СТ» работает в Х-диапазоне, это самый малый радиолокационный спутник в мире. Вес аппарата с радиолокатором на борту составляет около 30 килограммов. Его подняли на орбиту с космодрома Восточный 28 декабря 2025 года.

Ранее спутник «Канопус-В» снял место приземления Валентины Терешковой после космического полета.