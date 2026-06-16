Российский спутник снял место приземления Терешковой после космического полета

В госкорпорации напомнили, что во время полета Терешкова носила позывной Чайка.

Она приземлилась 19 июня 1963 года в Баевском районе Алтайского края, после того как совершила 48 витков вокруг Земли на корабле «Восток-6».

Через пять лет на этом месте установили памятный знак. Для тех, кто хочет лично посетить место, пресс-служба опубликовала координаты местоположения памятника.

Во вторник, 16 июня, исполнилось 63 года с момента полета первой женщины-космонавта. О том, как шла подготовка полета, какие испытания прошла Терешкова, кто придумал позывной Чайка, а также почему приземление пошло не по плану, можно прочитать в материале 360.ru.