Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС

Crew Dragon с Федяевым и еще 3 космонавтами отправился к МКС

Днем 13 февраля космический корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым отправился на орбиту с мыса Канаверал во Флориде. Ведомство в телеграм-канале вело прямую трансляцию пуска.

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 прошел в штатном порядке. Выведение корабля на запланированную орбиту и отделение от второй ступени ракеты состоялось успешно. В субботу, 14 февраля, в 21:15, запланирована стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией.

Вместе с Федяевым в экипаж входят астронавты НАСА Джек Хэтэуэй и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Изначально SpaceX и НАСА планировали отправить Crew-12 к МКС 12 февраля, однако из-за неблагоприятных погодных условий старт перенесли. Экипаж проведет на орбите около шести месяцев, выполняя техническое обслуживание станции и научные эксперименты.