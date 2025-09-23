Российский генетик попал в рейтинг самых цитируемых ученых мира

Участником рейтинга цитируемости крупнейшей в мире научных баз данных Scopus стал заведующий лабораторией генетики старения и долголетия Казанского медуниверситета, профессор Академии наук Татарстана Ильдус Ахметов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Там отметили, что его статья в журнале Nature Communications об открытии ключевого гена воспалительного старения вошла число лидеров рейтинга Nature Index 2025.

Ахметов стал автором проекта «Биобанк долгожителей Республики Татарстан», направленный на поиск генетических факторов, обеспечивающих длительную жизнь.

За три года работы там собрали биологические материалы 360 жителей республики в возрасте от 90 до 104 лет. В рамках исследования ученые учитывали места проживания людей, достигших почтенного возраста.

На основе полученных данных специалисты разработали диагностический комплекс для продления здоровой жизни, а также выявили ген-регулятор старения. Сейчас ученые ищут препараты, способные подавить его активность.

В начале мая стало известно об уходе из жизни старейшей жительницы планеты, бразильской монахини Ины Канабарру Лукас. Она умерла в возрасте 116 лет в городе Порту-Алегри.