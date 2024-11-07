Российские ученые впервые в мире вживили крысе нейроинтефейс и сделали ее очень умной

Биотех-лаборатория Neiry и МГУ имени Ломоносова подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. Грызун с имплантированным нейроинтерфейсом правильно ответил на сотни сложных вопросов, сообщило РИА «Новости» .

«Впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», — сказал представитель лаборатории.

Исследователи подключили мозг лабораторной крысы Пифии к нейроинтерфейсу, который вместе с искусственным интеллектом при помощи электрической стимуляции определенных зон в голове грызуна подсказывал верный выбор в формате да/нет. В результате животное правильно ответило на сотни сложных вопросов из области науки, например, о языке программирования Python, миелиновых оболочках и квазарах.

Результаты эксперимента лягут в основу проекта по разработке инвазивных нейроинтерфейсов «ИИнтуиция». Ученые планируют соединить человеческий мозг с большими объемами информации при помощи пользовательского продукта.

Вживлением чипов в мозг занялась компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink. Пока эксперимент провели на двух людях, из них один смог сыграть в шахматы силой мысли.