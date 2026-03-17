Российские ученые совершили прорыв в науке, который поможет развитию квантовых компьютеров

Группа ученых из России, Франции и Узбекистана разработала светящийся кристалл, который может применяться в квантовых компьютерах, сетях нового поколения и лазерной медицине. Об этом сообщило Минобрнауки России в телеграм-канале .

Разработанный материал способен преобразовывать невидимое инфракрасное излучение в обычный свет, который может увидеть человек.

Основой разработки стал особый тип вещества — металлорганический каркас. Такие материалы состоят из атомов металла и органических соединений, соединенных в прочную структуру с очень маленькими ячейками. Ученые считают их перспективными для технологий будущего, поскольку подобные структуры можно настраивать под разные задачи.

Новый кристалл создан на основе редкоземельного металла эрбия и органического соединения — тримезиновой кислоты. Благодаря необычной структуре он способен изменять свет: когда на него направляют лазерный луч, кристалл преобразует его и создает сразу несколько оттенков видимого спектра.

Во время эксперимента ученые использовали очень маленький кристалл — около 50 микрон, что примерно сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Его облучали лазером в инфракрасном диапазоне, который человек не видит.

В результате на выходе появлялся уже видимый свет — от фиолетового до темно-красного. Всего исследователи зафиксировали до 32 различных цветовых пиков.

По мнению ученых, такие свойства могут оказаться полезными в нескольких областях. Например, подобный материал может использоваться в квантовых чипах, помогать создавать датчики для регистрации процессов в инфракрасном диапазоне и применяться в медицинских лазерных инструментах.

