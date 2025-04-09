Российские ученые составили карту гигантского вулкана на Венере

ТГУ: изучение вулкана Тейя Монс на Венере прольет свет на историю Земли

Ученые из Томского государственного университета вместе с иностранными коллегами выяснили, как сформировался огромный вулкан Тейя Монс на Венере, площадь которого почти равна территории Франции. Об этом сообщил RT .

Исследователи установили, что у вулкана есть еще один неизвестный центр извержения. Результаты помогут лучше узнать историю Земли: на обеих планетах тектонические процессы протекают схожим образом.

Ученые создали карту местности Венеры в масштабе 1:500 000, что в 10 раз точнее, чем существующие. Специалисты использовали данные радиолокационного синтезирования апертуры (SAR) и альтиметрии, собранные миссией «Магеллан» в 1989–1994 годах.

Исследователи обнаружили у вулкана Тейя Монс еще один центр извержения, который находится в 200 километрах к северо-востоку от видимой кальдеры.

«На Венере некоторые магматические процессы куда лучше проявлены на дневной поверхности, что позволяет их более подробно изучать, используя планету в качестве модели Земли», — добавила инженер-исследователь Арина Шимолина.

Ранее стало известно, что сотрудники ГЕОХИ РАН вместе с коллегами из АО «НПО Лавочкина» разработали новый спускаемый аппарат для изучения Венеры.