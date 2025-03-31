Минобрнауки: в России разработали аппарат для исследования Венеры

Ученые ГЕОХИ РАН вместе с коллегами из АО «НПО Лавочкина» разработали спускаемый аппарат для изучения Венеры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Согласно данным ведомства, устройство будет работать на высоте 50–60 километров в атмосфере планеты, где условия похожи на земные. Это позволит технике избежать высоких температур у поверхности и продлить свою работу.

Исследователи определили ключевые задачи для аппарата. Они включают сбор и анализ образцов пород, изучение физических и электромагнитных свойств венерианских пород, а также определение состава атмосферы.

Аэростатный зонд станет получать энергию от солнечных батарей. Для забора образцов грунта он будет периодически снижаться, используя грунтозаборное устройство на свисающем тросе. Также на аппарате разместят датчики и антенны для контактных геофизических измерений.