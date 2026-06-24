Российские ученые разработали систему для обнаружения опасных подземных вибраций

Ученые НИУ ВШЭ и Института проблем комплексного освоения недр РАН создали систему, которая анализирует сигналы от нескольких датчиков. Это позволяет точно определять источники колебаний, возникающих при буровых работах или движении тяжелой техники, сообщил Ferra.ru .

В ходе испытаний специалисты проверили работу антенны, состоящей из 10 датчиков. При близком расположении источника погрешность определения параметров сигнала составила до 7%, а на больших расстояниях — до 4%.

Новая технология может снизить расходы на мониторинг и защиту зданий, дорог и других сооружений.