Российские ученые рассказали об «убийственных» свойствах клубных бархатцев

БФУ им. Канта: вещества из бархатцев создают убийственную для бактерий зону

Вещества из цветков бархатцев могут создать убийственную для бактерий зону. Об этом узнали специалисты БФУ имени Канта вместе с международным исследовательским коллективом. Результаты представили в Journal of Luminescence .

Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта обнаружили, что флавоноиды в составе бархатцев под воздействием солнечного ультрафиолета преобразуют обычный кислород в его активную форму, которая способна уничтожать бактерии и «неживые» загрязнения.

Также ученые БФУ Канта с коллегами из Калининградского государственного технического университета и бразильскими исследователями выяснили, что у экстрактов бархатцев (Tagetes patula) вместе с порфирином получается стерилизующий эффект.

«Это похоже на то, как солнечный свет заряжает маленькое устройство, и оно начинает очищать воздух или лечить ткани. Только в этом случае все происходит на молекулярном уровне и с использованием природных компонентов», — сказал один из авторов эксперимента, младший научный сотрудник БФУ Канта.

Исследования показали, что экстракт бархатцев обладает потенциалом для практического использования. На его основе можно создать антимикробные покрытия для поверхностей, сенсорные системы для выявления вредных примесей в окружающей среде, лекарства.

Также особенно интересным стал эффект «усиления» света комплекса при сочетании флавоноидов бархатцев с порфирином. Такая комбинация открывает перспективы для лечения рака и дерматологических инфекций без токсичных препаратов.