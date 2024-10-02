Российские ученые нашли ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной

Сотрудники Самарского университета синтезировали в условиях, приближенных к космическим, органическое соединение метилглиоксаль. Это исследование будет играть важную роль для науки и приблизит ученых к разгадке тайны зарождения жизни во вселенной, сообщило РИА «Новости» .

Вещество синтезировали, чтобы выяснить механизмы образования биомолекул в условиях, имитирующих космические льды.

Доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов рассказал, что результаты исследования помогут ученым сделать другие научные открытия. По его словам, специалисты продолжат изучать образование органики в космических условиях, чтобы ответить на вопросы, связанные с тайной зарождения жизни.

«Мы хотели бы дать ответ на ключевые вопросы: могли ли необходимые для развития жизни вещества синтезироваться в космических условиях? Какие механизмы ведут к образованию этих веществ?» — подчеркнул Антонов.

Ранее ученые из Тартуского университета в Эстонии выяснили, что после остановки сердца в мозге продолжаются активные процессы. По данным электроэнцефалограммы, волновые паттерны на момент смерти были похожи на те, что возникают во время медитации, воспоминаний или снов.