Российские ученые начали разработку космической оранжереи для полета на Марс

Космическую оранжерею для выращивания салата, моркови, томатов и перца разрабатывают российские ученые для участников экспедиции на Марс. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Юлий Беркович.

Проект включает четыре модуля для будущей оранжереи. Модуль для зеленных культур планируют отправить на Байконур в 2028 году.

«Второй модуль — это морковный модуль. Третий — карликовые томаты, и четвертый — карликовый сладкий перец», — рассказал Беркович.

По его словам, при полете к Марсу и обратно, который займет два-три года, витамины в виде препаратов потеряют свои свойства.

Сейчас специалисты проводят предварительные опыты по выращиванию перца и томатов. Такая оранжерея позволит полностью покрыть потребность космонавтов в свежих витаминах.

Конвейерную оранжерею «Витацикл-Т» для салата сначала опробуют на Международной космической станции. Морковный модуль ученые намерены испытать уже на Российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС.

Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что экспедиция на Марс на сегодняшний день является путешествием в один конец. Ученый добавил, что людям еще предстоит освоить навыки жизни в космическом пространстве за счет Луны.