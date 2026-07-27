Российские космонавты прибыли в Звездный городок для реабилитации

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации после возвращения с МКС. Об этом сообщил ТАСС .

Космонавтов сопровождал командир отряда и Герой России Олег Кононенко. У профилактория ЦПК космонавтов встречали родственники и официальные лица, в том числе глава Звездного городка Артем Вольчак.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в Казахстане близ города Жезказган в 13:27 по московскому времени. На МКС экипаж пребывал на протяжении 241 дня. Российские космонавты совершили один выход в открытый космос, а также провели множество научных исследований.

На Землю также вернулся также астронавт НАСА Кристофер Уилльямс.