На Западе испугались зависимости NASA от России из-за ссоры Трампа с Маском

Угрозы президента США Дональда Трампа разорвать государственные контракты с компанией SpaceX из-за конфликта с предпринимателем Илоном Маском поставит NASA в зависимость от России в вопросах космических запусков ракет-носителей. Об этом сообщил Newsweek .

Опрошенные эксперты космической отрасли подчеркнули, что США не располагают собственными ракетами для отправки экипажей на Международную космическую станцию

«SpaceX чрезвычайно важна для национальной безопасности США», — заявил заместитель директора проекта Центра стратегических и международных исследований по аэрокосмической безопасности Клейтон Своуп.

Он добавил, что у американского космического агентства не останется выбора и придется обратиться к России для сохранения миссии на МКС.

«SpaceX — это не аппендикс, а жизненно важный орган во всем, что Соединенные Штаты делают в космосе», — добавил эксперт.

Журналисты напомнили, что сотрудничество NASA и SpaceX началось еще в 2015 году, общая сумма заключенных договоров за 10 лет превысила 13 миллиардов долларов.

С угрозами разорвать все государственные контракты компаний Маска президент США выступил в минувший четверг, 5 июня. Трамп подчеркнул, что это самый простой способ сэкономить деньги в бюджете.

Причиной конфликта между главой государства и предпринимателем стал налоговый законопроект, который находится на рассмотрении в сенате. После того как Маск начал критиковать инициативу, Трамп объявил, что разочаровался в предпринимателе. Перепалка с угрозами и оскорблениями прошла в социальных сетях X и Truth Social, которыми владеют оппоненты.