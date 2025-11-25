Экспедиция «Русская Антарктика» откроет на карте новую бухту

Участники экспедиции «Русская Антарктика», которая повторяет путь первооткрывателей Антарктиды, обнаружили ранее неизвестную гавань у берегов острова Энтерпрайз. Эта гавань пока не нанесена ни на одну карту, написал ОТР .

Президент Ассоциации полярников и руководитель экспедиции Михаил Слипенчук заявил: «Поскольку мы следуем по следам нашей первой русской антарктической экспедиции, которая открыла острова Россиян, мы решили дать название в соответствии со всеми канонами морской практики, дать название этой бухте, чтобы она была не безымянная. Это будет бухта Россиян».

Обнаруженная гавань будет занесена в бортовой журнал шхуны «Эльдорадо», а по возвращении участники экспедиции намерены подать заявку в картографическое общество для официального признания названия. Антарктида до сих пор остается Terra nullius — «ничьей землей», и каждая антарктическая экспедиция имеет право называть открытые мелкие географические объекты в честь первооткрывателей или значимых событий.

Российские исследователи отправились в путь на прошлой неделе. По итогам путешествия редакция канала ОТР подготовит документальный фильм и расскажет о самой южной точке Земли в проекте «Острова в океане» на Общественном телевидении России.