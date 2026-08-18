Российские химики придумали способ эффективнее извлекать редкоземельные металлы из отходов

Ученые-химики нескольких институтов Российской академии наук синтезировали новые вещества, применяемые для извлечения редкоземельных металлов из промышленных отходов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Исследователи создали четыре смолы с названиями от SIR 1 до SIR 4 (Solvent Impregnating Resin), в которых содержится экстрагент ТОДГА (тетра-н-октилдигликольамид). SIR 3 превосходит зарубежный аналог по сорбционной способности.

Полученные вещества позволяют извлекать редкоземельные металлы из сточных вод горных предприятий, отходов производства удобрений и металлургии. Их можно использовать при переработке электронных устройств и постоянных магнитов.

При этом спрос на редкоземельные металлы постоянно растет, а их природные месторождения истощаются.

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