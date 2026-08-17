Химики из Петербурга создали уникальный автоматический анализатор для воды и чая

В Санкт-Петербурге ученые разработали новую технологию для контроля качества воды и напитков. Система автоматически выявляет опасные примеси, включая канцерогены, сообщил сайт Peterburg2 .

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета завершили работу над уникальной установкой. Она анализирует образцы воды и чая на наличие вредных веществ. Образец поступает в специальную ячейку, где вращающийся диск помогает перейти вредным веществам из раствора в тонкую пленку растворителя. Затем система переключается на безопасный растворитель, что минимизирует риск загрязнения и повышает точность анализа.

Автоматизация процесса позволяет проводить исследования без постоянного участия оператора, ускоряя обработку проб и снижая вероятность ошибок. Такой подход делает систему уникальной на международном уровне.

Первые испытания показали высокую эффективность метода. Система способна обнаруживать даже минимальные концентрации канцерогенов, что важно для контроля качества питьевой воды и популярных напитков, таких как чай. Это может значительно повысить уровень безопасности продуктов питания и напитков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.