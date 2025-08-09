Россияне вторую ночь подряд смогут наблюдать полярное сияние

Повторные полярные сияния возможны в ближайшее время над территорией России

Всплеск активности Солнца может вызвать повторные всполохи полярного сияния, которое будет видно на территории России. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности», — отметили в ИКИ.

Индексы геомагнитной активности в период с 15:00 по 18:00 по московскому времени вернулись к утренним пикам, которые соответствуют слабым и средним магнитным бурям. Благоприятный полярный овал формируется над территорией России второй день подряд, отметили ученые.

«Если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущенном уровне еще три-четыре часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны», — добавили в ИКИ.

Ученые ожидали самую сильную за последние два месяца магнитную бурю 8 августа. При бурях такой силы полярные сияния обычно видны на широтах до 60 градусов, но иногда могут опускаться и до 50 градусов.