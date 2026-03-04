Россияне в марте смогут увидеть весенние созвездия и две кометы

В марте россияне с помощью оптики смогут увидеть в небе кометы C/2026 A1 (MAPS) в созвездии Кита и C/2025 R3 (PANSTARRS) в созвездии Пегаса, а также весенние созвездия. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, к концу месяца в небе начнут появляться созвездия, доступные для наблюдения только весной. Самое яркое из них — Льва.

