Сегодня 09:00 Кровавая луна 3 марта: когда, где и как наблюдать полное затмение этой весной Астроном Вибе объяснил, почему полное лунное затмение называют кровавой луной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Наука

Луна

Владивосток

Солнце

Астрономия

В марте 2026 года на небе можно будет наблюдать завораживающую картину — Луну кроваво-красного цвета. Явление совпадет с полным лунным затмением. Почему астрономические события часто путают, а также где, когда и как увидеть кровавую луну, разбирался 360.ru.

Почему полное лунное затмение называют кровавой луной? Когда происходит полное затмение, Луна оказывается в земной тени. Но полностью темной она вместе с тем не становится, поскольку на нее все равно падают солнечные лучи, рассеянные дневной атмосферой. Если бы в это время люди наблюдали за Землей с Луны, то она бы предстала перед ними в красноватом ореоле. «Лучи Солнца, которые проходят через атмосферу, краснеют. По этой же причине Солнце становится красным при приближении к горизонту. Также и при полном затмении Луна приобретает красноватый оттенок. А словосочетание „кровавая луна“ придумали, чтобы нагнать ужаса и драмы», — объяснил 360.ru астроном и астрофизик Дмитрий Вибе. Кроме того, не каждое лунное затмение можно назвать кровавой луной, так как Луна во время астрономического явления приближается к Земле не настолько близко, чтобы покраснеть от ее атмосферы.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Когда и где наблюдать полное лунное затмение 3 марта Лучшее время наблюдения приходится на фазу полного затмения, когда Луна оказывается в тени Земли, из-за чего приобретает красный цвет. Это случится в ночь с 2 на 3 марта и продлится 58 минут и 19 секунд, говорится на портале Starwalk.space. По московскому времени эта фаза начнется в 14:33. Целиком на все затмение уйдет пять часов и 39 минут. Увидеть кровавую луну можно будет во многих частях Земли. Но видимость будет зависеть от местонахождения наблюдателя. Так, все затмение будет хорошо видно в восточных районах Азии, восточной части Австралии, Новой Зеландии, в некоторых западных районах Северной Америки. Там Луна постепенно начнет краснеть, а затем так же постепенно вернется к своему прежнему цвету. В России наблюдать полное лунное затмение смогут в восточной части страны — повезет жителям Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. А вот в Москве и Подмосковье такой возможности не будет: главная и самая зрелищная фаза с красными оттенками произойдет, когда в столице и области будет день и Луна скроется за горизонтом.

Фото: Скриншот сайта Starwalk.space

Как наблюдать полное лунное затмение в марте 2026 года Лунное затмение можно наблюдать без использования специальных приборов.

«Если посмотреть на Луну в этот момент в бинокль или телескоп, это будет более впечатляющим зрелищем, но не более того. Все будет прекрасно видно невооруженным глазом», — рассказал Вибе.

Даже без защитных очков наблюдать за затмением будет безопасно. Лучше всего выбирать местность без деревьев и высотных зданий. Кроме того, нужно убедиться, что небо будет ясным, — это можно узнать по прогнозу погоды. Начать наблюдение предпочтительно за полчаса до полного затмения, то есть примерно в 13:30 по московскому времени.

Когда следующее полное лунное затмение и кровавая луна Явление лунного затмения не уникальное, оно происходит несколько раз в году, подчеркнул Вибе. Например, следующего придется ждать недолго — оно наступит уже в августе этого года. Однако лунное затмение, которое можно назвать кровавым, происходит реже, так как Луна не каждый раз приближается к Земле настолько, чтобы покраснеть. Поэтому следующее полное лунное затмение, когда оно превратится в кровавую луну, случится только в ночь с 31 декабря 2028 года на 1 января 2029-го.