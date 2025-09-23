Россияне смогут увидеть комету Lemmon невооруженным глазом в октябре

В России можно будет невооруженным глазом посмотреть на комету C/2025 A6 (Lemmon) в начале октября. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Комета <…> увеличивает свою яркость быстрее прогноза и уже через 10-14 дней должна достичь 5-й звездной величины, начиная с которой может быть видна в бинокли на ночном небе по всей территории страны», — заявили ученые.

Lemmon впервые заметили 3 января этого года. Сейчас она находится на расстоянии примерно 200 миллионов километров от планеты, но этот отрезок постепенно уменьшается — на пять миллионов километров за день.

Через 10 дней комета будет уже в 150 миллионах километров, а 21 октября пройдет от Земли на минимальном расстоянии — 90 миллионов километров.

Пика яркости Lemmon достигнет в конце ноября. Она станет объектом 2–4-й звездной величины.

