На границе ядра Земли обнаружили аномальный сдвиг

Французские геофизики из Университета Густава Эйфеля в Париже зафиксировали странное смещение масс на границе ядра и мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров, случившееся в период с 2006 по 2008 год. Об этом сообщили в журнале Geophysical Research Letters .

Открытие сделали на основе исследований американо-германской спутниковой миссии GRACE. По мнению ученых, сдвиг может указывать на преобразование в строении горных пород, в том числе перовскитов — минералов, формирующихся под экстремальным давлением. Их считают важным элементом нижней мантии.

Существование перовскитов доказали лабораторными экспериментами, а сейсмические данные подтвердили, что скорость прохождения волн в этом слое соответствует их характеристикам.

Также на миссии GRACE изучили гравитационные измерения. Исследования показали, что сдвиг масс спровоцировало локальное изменение земного тяготения. Величина деформации на рубеже ядра и мантии составила около 10 сантиметров, что могло воздействовать на конвекцию в жидком ядре и вызвать магнитные аномалии.

Ученые отметили, что точные причины этих процессов пока неясны, однако работа поможет глубже разобраться во внутренней структуре планеты, ее влиянии на сейсмическую активность и формировании магнитного поля.