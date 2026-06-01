Россияне смогут посмотреть на единственную яркую комету лета в бинокли

Инженер Маслов: комету 10P/Tempel 2 летом можно будет разглядеть в бинокли

На самую яркую комету лета 2026 года 10P/Tempel 2 можно будет посмотреть с помощью любительского телескопа или даже в бинокль. Об этом сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов в беседе с ТАСС .

По его словам, комету будет видно когда ее яркость достигнет пика. Это произойдет в конце июля — начале августа.

10P/Tempel 2 — это короткопериодическая комета из семейства Юпитера. Ее открыл 4 июля 1873 года немецкий астроном Эрнст Темпель в обсерватории Брера. У кометы короткий период обращения вокруг Солнца — чуть больше 5,3 лет.

«10P/Tempel 2 — это единственная яркая комета, появление которой ожидается летом 2026 года. Ее яркость будет составлять около 10-й величины в начале лета, далее комета будет постепенно ярчать и в конце июля — начале августа достигнет максимума блеска, который составит около 8-й величины», — сказал Маслов.

Он отметил, что в первой половине лета наблюдению могут помешать светлые ночи.

