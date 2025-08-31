Пик сильной магнитной бури придется на 2 сентября

Геомагнитные возмущения, вызванные приходом к Земле облака плазмы от вспышки на Солнце, начнутся 1 сентября и могут продлиться до 45 часов. В этот период произойдет пик магнитной бури, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые, рассчитав движения произошедшего выброса плазмы, сделали геомагнитный прогноз на понедельник и вторник. Они отметили, что геомагнитные возмущения начнутся 1 сентября около 23:00 по московскому времени. Они будут наблюдаться от 30 до 45 часов.

Кроме того, приближающаяся к Земле солнечная плазма спровоцирует интенсивные солнечные сияния после удара по магнитосфере планеты. Явление произойдет в ночь на 2 сентября и вызовет магнитную бурю уровня G3, каких не было около трех месяцев.

По словам ученых, мощная магнитная буря может достигнуть уровня G4 по пятибалльной шкале. Еще одну опасность несут повторные выбросы, которые вероятны из-за высоких запасов вспышечной энергии Солнца.