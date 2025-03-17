Россиянам обещали мощную магнитную бурю 18 марта. Но чего ждать на самом деле?

В течение марта на Землю то и дело обрушивались магнитные бури из-за возросшей солнечной активности. Однако нового мощного возмущения магнитного поля в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил в беседе с 360.ru член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«На данный момент ничего нет. Что будет там через некоторое время — это следующий вопрос, значит, но я пока предпосылок к чему-то серьезному не вижу. <…> Официальный прогноз вообще „зеленый“», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что не может знать, что произойдет на Солнце через час или сутки. Даже если выброс произошел три дня назад, нельзя точно определить, когда он «долетит» до Земли.

«Я пока ничего не вижу у себя чего-то такого радикального», — добавил Петрукович.

Петрукович отметил, что новостные агентства и интернет-каналы иногда преувеличивают масштабы происходящего. Он еще раз подчеркнул, что предпосылок к чему-то аномальному нет.

Ранее врач-терапевт Юрий Серебрянский предупредил, что во время магнитных бурь возможны массовые психозы. Это связано с тем, что разница потенциалов меняется, и у людей с неустойчивой психикой может наблюдаться повышенная возбудимость.